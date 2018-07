Unterföhring (SID) - Das mit Spannung erwartete Interview des lebenslang gesperrten ehemaligen Radprofis Lance Armstrong mit der amerikanischen Starmoderatorin Oprah Winfrey wird in der Nacht zum Freitag auch auf dem über Sky empfangbaren Discovery Channel ausgestrahlt. Demnach wird das 90-minütige Gespräch mit deutscher Simultanübersetzung um 3.00 Uhr morgens zu sehen sein.

Am Dienstag hatten Medien berichtet, dass Armstrong in dem aufgezeichneten Interview mit Winfrey eine ausführliche Doping-Beichte abgelegt habe. Sollte Armstrong tatsächlich ein Geständnis abgelegt haben, erwarten ihn Schadensersatzklagen in Millionenhöhe durch Sponsoren und den Radsport-Weltverband UCI. Er hatte in der Vergangenheit teilweise unter Eid ausgesagt, nicht gedopt zu haben.