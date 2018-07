New York (SID) - Nach seinem angeblichen Doping-Geständnis könnte Ex-Radprofi Lance Armstrong auch gegen Funktionäre des Weltverbandes UCI auspacken. Das berichtete die New York Times. Der 41-Jährige plane, gegen mehrere, im Radsport sehr mächtige Personen auszusagen, die über seine Dopingvergehen informiert waren und diese möglicherweise auch unterstützt hatten, schrieb die Zeitung und berief sich auf Quellen im näheren Umfeld. Darunter seien auch UCI-Offizielle. Andere Fahrer will Armstrong angeblich aber nicht belasten.