Austin (SID) - Nach seiner angeblichen Doping-Beichte in einem Interview mit Starmoderatorin Oprah Winfrey droht dem lebenslang gesperrten ehemaligen Radprofi Lance Amrstrong Ärger mit der US-Justiz. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erwägt das US-Justizministerium, einen Prozess gegen Armstrong zu unterstützen. Dies berichten unter anderem die für gewöhnlich gut informierte USA Today und das Wall Street Journal.

Armstrongs früherer Teamkollege Floyd Landis hatte 2010 eine offiziell noch nicht bestätigte Klage eingereicht, auch deshalb prüft das Ministerium die rechtlichen Schritte. In der Anklage soll Landis seinem einstigen Weggefährten Armstrong und Teammanagern des früheren Radrennstalls US Postal vorgeworfen haben, dass Sponsorengelder für die Dopingpraktiken verwendet worden seien.

Am Dienstag hatten Medien berichtet, dass Armstrong in dem aufgezeichneten Interview mit Winfrey eine ausführliche Doping-Beichte abgelegt habe. Die Sendung wird am Donnerstag auf deren Sender OWN und im Internet ausgestrahlt.