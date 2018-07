New York (dpa) - Der ehemalige US-Radprofi Lance Armstrong will nach einem Doping-Geständnis laut einem Medienbericht auch gegen mächtige Mitwisser aussagen.

Der 41-Jährige wolle bezeugen, dass Funktionäre des Radsport-Weltverbands UCI über seinen Gebrauch leistungssteigernder Mittel wussten und diesen möglicherweise unterstützten. Dies schrieb die «New York Times» auf ihrer Internetseite unter Berufung auf mehrere Quellen. Armstrong wolle allerdings nicht gegen andere Fahrer aussagen.

Er sei zudem in Diskussionen mit dem amerikanischen Justizministerium, in einem Gerichtsverfahren als Zeuge gegen verschiedene Besitzer von Rennställen zu agieren. Zuvor hatte Armstrong nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP und der Zeitung «USA Today» in einem Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey erstmals Dopinggebrauch während seiner Karriere gebeichtet.

Bislang hatte Armstrong Dopingmissbrauch stets bestritten. Die US-Anti-Doping-Agentur USADA konnte ihm aufgrund von Zeugenaussagen ehemaliger Teamkollegen jedoch nachweisen, illegale Substanzen genommen und vertrieben zu haben. Der Amerikaner verlor daraufhin seine sieben Tour-de-France-Titel und wurde lebenslang gesperrt.