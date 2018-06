New York (SID) - Talkmasterin Oprah Winfrey hat sich nach der angeblichen Doping-Beichte Lance Armstrongs in ihrer Sendung zufrieden über das Interview geäußert, ohne jedoch genauer auf Inhalte einzugehen. "Die wichtigsten Fragen und Antworten, auf die die Welt gewartet hat", seien behandelt worden, sagte Winfrey in der amerikanischen "CBS Morning Show" am Dienstag. Der lebenslang gesperrte ehemalige Radprofi habe allerdings "nicht so ausgepackt, wie ich es erwarte habe".

Winfrey wollte nicht beurteilen, ob Armstrong sich reuevoll präsentiert habe, es sei jedoch ein ernsthafter und nachdenklicher Auftritt gewesen.

Am Dienstag hatten Medien berichtet, dass Armstrong in dem aufgezeichneten Interview mit Winfrey eine ausführliche Doping-Beichte abgelegt habe. Die Sendung wird am Donnerstag auf deren Sender OWN und im Internet ausgestrahlt.