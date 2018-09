Stockholm (AFP) Auf eisglatter Autobahn hat es in Schweden eine Massenkarambolage gegeben, in die am Dienstag mehr als 50 Autos verwickelt wurden. Dabei seien mindestens drei Menschen getötet worden, zudem gebe es etwa 20 Verletzte, teilte ein Polizeisprecher mit. Neben der Eisesglätte habe offenbar dichter Nebel zu dem Unfall im Süden des Landes geführt. Lokalen Medienberichten zufolge fuhren sogar bis zu hundert Autos aufeinander auf. Die Massenkarambolage ereignete sich auf einer Brücke nahe der Stadt Aastorp.

