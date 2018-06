Stockholm (AFP) Eine Putzfrau hat in Schweden einen Vorortzug gekapert und in ein Wohnhaus gefahren. Außer der jungen Frau selbst wurde nach Angaben der Stockholmer Polizei bei dem Unglück am Dienstag niemand verletzt. Ihr Zustand sei "ernst, aber stabil", hieß es. Warum die Frau den Zug stahl und damit losfuhr, war zunächst völlig unklar.

