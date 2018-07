Melbourne (SID) - Davis-Cup-Spieler Florian Mayer hat nach einem Kraftakt und einem 0:2-Satzrückstand die zweite Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. Der 29-Jährige aus Bayreuth musste beim 2:6, 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1 gegen Wildcard-Inhaber Rhyne Williams (USA) im Tiebreak des vierten Satzes sogar einen Matchball abwehren.

Nächster Gegner von Mayer ist am Donnerstag Qualifikant Ricardas Berankis aus Litauen. Der beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 25 gesetzten Rechtshänders war in Melbourne noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Damit haben bislang vier der 14 deutschen Hauptfeld-Starter ihre Auftakthürden gemeistert - fünf sind bereits ausgeschieden. Am Dienstag unterlag Sabine Lisicki (Berlin) der früheren Nummer eins Caroline Wozniacki trotz einer 3:0-Führung im dritten Satz mit 6:2, 3:6, 3:6.

Wenig Mühe in ihrem Auftaktmatch hatte Titelverteidigerin Wiktoria Asarenka. Die topgesetzte Weißrussin besiegte die Rumänin Monica Niculescu in der Rod-Laver-Arena mit 6:1, 6:4. Im vergangenen Jahr hatte Asarenka in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen und die Spitze der Weltrangliste übernommen. Auch der an Position drei gesetzte US-Open-Gewinner Andy Murray aus Großbritannien hatte beim 6:3, 6:1, 6:3 gegen Robin Haase (Niederlande) kaum Probleme.