Melbourne (SID) - Wimbledonsiegerin Serena Williams hat am zweiten Tag der Australian Open in Melbourne für eine Schrecksekunde gesorgt. Die an Position drei gesetzte Amerikanerin knickte im ersten Satz ihres Auftaktmatchs gegen die Rumänin Edina Gallovits-Hall (6:0, 6:0) mit dem rechten Fuß um und blieb zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen.

Nach einigen Minuten rappelte sich die in der Vergangenheit von vielen Verletzungen und Krankheiten gebeutelte Williams auf und ging, begleitet von einer Physiotherapeutin, zu ihrem Stuhl. Im Anschluss ließ sich die 15-malige Grand-Slam-Siegerin einen neuen Tapeverband anlegen.

Danach setzte die Turnierfavoritin beim Stand von 4:0 und 0:15 das Match unbeeindruckt fort und verpasste ihrer Gegnerin die Höchstrafe. "Ich lebe, mein Herz schlägt, es geht mir gut", sagte die 31-Jährige nach dem Einzug in die zweite Runde. Allerdings gab die jüngere Williams-Schwester zu: "Ich war auf dem Court sehr nah dran, eine Panikattacke zu bekommen." Bereits im vergangenen Jahr war sie zum Saisonauftakt in Brisbane umgeknickt und hatte ihr Viertelfinale verletzt aufgeben müssen.

Serena Williams ist die Topfavoritin der mit 31,1 Millionen US-Dollar dotierten Australian Open. Seit den French Open Ende Mai 2012 hat die Olympiasiegerin nur ein Match verloren - Anfang August in Cincinnati gegen Angelique Kerber (Kiel). Williams schaffte 2012 eine Bilanz von 58:4 Siegen und gewann dabei sieben Titel.