Ankara (AFP) Die türkische Luftwaffe hat Angriffe auf mutmaßliche Rückzugsorte kurdischer Rebellen im Norden des Irak geflogen. Allein am Montag seien 18 Ziele in den Gebieten Sap und Metina im irakischen Kurdengebiet angegriffen worden, verlautete aus örtlichen Sicherheitskreisen im Südosten der Türkei. Aus Sicherheitskreisen in Ankara hieß es, am Dienstag hätten türkische Kampfflugzeuge vom Typ F-16 die Einsätze gegen Verstecke der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fortgesetzt. Zu möglichen Opfern wurden keine Angaben gemacht.

