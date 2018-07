Kairo (dpa) - Bei einem schweren Zugunglück sind in Ägypten mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 100 weitere wurden verletzt, als ein Waggon eines Truppentransportzuges bei Giseh südlich der Hauptstadt Kairo entgleiste. Das berichtet das Nachrichtenportal Al-Ahram online. Der entgleiste Waggon sei mit einem Güterzug zusammengestoßen. In dem Zug hätten insgesamt mehr als 1300 Rekruten gesessen. Es ist bereits das zweite schwere Zugunglück in Ägypten binnen weniger Wochen. Mitte November waren 50 Kinder getötet worden, als ein Zug in einen Schulbus raste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.