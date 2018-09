Sydney (dpa) - Nach einer Autopanne ist ein Schweizer Ehepaar drei Tage bei sengender Hitze durch das australische Hinterland geirrt. Suchtrupps fanden die beiden schließlich am Dienstag wohlauf, wie die Polizei von West-Australien berichtete.

Die 61 und 62 Jahre alten Touristen wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Kununurra rund 800 Kilometer südwestlich von Darwin gebracht. Sie hatten sich am Samstag mit ihrem Geländewagen festgefahren und waren auf der Suche nach Hilfe drei Tage zu Fuß unterwegs, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Als sie nicht wie angekündigt am Sonntag auscheckten, hatte ihr Hotel Alarm geschlagen.