Bamako/Berlin (AFP) Vier Tage nach dem Beginn des französischen Militäreinsatzes gegen die Islamisten in Mali laufen die Vorbereitungen für ein internationales Vorgehen auf Hochtouren. Am Dienstag beriet die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS über ihren geplanten Militäreinsatz, am Donnerstag wollen die EU-Außenminister laut Diplomaten über eine EU-Ausbildungsmission in Mali sprechen.

