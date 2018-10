New York (AFP) Der schwächelnde US-Computerhersteller Dell verhandelt Gerüchten zufolge über seinen Verkauf an Finanzinvestoren und den Rückzug von der Börse. An der Nasdaq in New York sprang der Kurs der Dell-Aktie daraufhin am Montag um bis zu 18 Prozent nach oben; er schloss mit einem Plus von knapp 13 Prozent bei 12,29 Dollar. Der Börsenwert von Dell stieg damit auf einen Schlag auf fast 22 Milliarden Dollar (16,5 Milliarden Euro).

