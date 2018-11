Berlin (dpa) - Am Mittwoch halten sich oft dichtere Wolken, in der Mitte, im Osten und im Süden fällt zeitweise Schnee. Im Norden gibt es ein paar Wolkenlücken und es bleibt größtenteils trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen -5 Grad in der Uckermark sowie in den Mittelgebirgen.

Höchstens am Oberrhein könne die Temperatur auch mal knapp über die 0-Grad-Marke steigen, sagte Stefan Bach vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es weht schwacher, im Norden zeitweise mäßiger Nordostwind.

In der Nacht zum Donnerstag schneit es vor allem im Süden weiter, auch in der Mitte gibt es noch gebietsweise Schneefall. Nach Norden fallen nur vereinzelt ein paar Flocken und örtlich treten größere Wolkenlücken auf. Es kühlt auf -3 bis -9, örtlich auf unter -10 Grad ab.