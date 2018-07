Brüssel/Frankfurt (dpa) - Die Autoverkäufe in der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1995 gesunken.

Die Zahl der neu zugelassen Fahrzeuge ging um 8,2 Prozent auf rund 12,05 Millionen Autos zurück, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Besserung scheint nicht in Sicht.

Der Dezember markierte mit einem Minus von 16,3 Prozent nicht nur den mit Abstand schlechtesten Monat im vergangenen Jahr. Seit 2008 hatte es zudem in keinem Dezember so einen deutlichen Rückgang der Zulassungszahlen gegeben.