Bamako (AFP) Frankreich hat seine Bodenoffensive gegen die Islamisten im Norden von Mali gestartet und stellt sich auf einen langen Kampf ein. In der von Islamisten kontrollierten Stadt Diabali lieferten sich französische Spezialtruppen am Mittwoch Gefechte mit den Aufständischen, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. In Algerien wurden bei einem Überfall von Islamisten 41 westliche Ausländer als Geiseln genommen.

