Berlin (AFP) Der Innenausschuss des Bundestags hat die für Mittwoch geplante Abstimmung über das umstrittene Gesetz zur Video-Überwachung am Arbeitsplatz auf kommende Woche verschoben. Vertreter von SPD und Linkspartei hätten dies beantragt, um mehr Zeit für die Prüfung der Novelle zum Arbeitnehmerdatenschutz zu haben, hieß es aus Teilnehmerkreisen am Mittwoch in Berlin. Dass auch Union und FDP der Verschiebung zustimmten, hat laut Opposition andere Gründe: Schwarz-Gelb habe den Termin aus Furcht vor Stimmverlusten bei der Niedersachsen-Wahl am Wochenende verschoben, hieß es aus Ausschusskreisen.

