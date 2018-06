Frankfurt/Main (AFP) Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, hat dazu aufgerufen, mehr gegen Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland zu unternehmen. Die muslimische Gemeinschaft müsse "sensibler und aktiver" werden, sagte Graumann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Der Zentralrat vergibt am Mittwoch den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage unter anderem an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die sich mit ihren Programmen gezielt an die Migrationsgesellschaft wendet.

