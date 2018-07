Arnheim (AFP) Der japanische Finanzinvestor Mitsubishi beteiligt sich in Deutschland mit mehr als einer halben Milliarde Euro am Ausbau des Netzes für Windkraftanlagen auf hoher See. Der Stromnetzbetreiber Tennet schloss mit der Mitsubishi Corporation Verträge für vier Offshore-Netzanbindungen über einen Eigenkapitaleinsatz des Investors in Höhe von 576 Millionen Euro, wie Tennet am Mittwoch mitteilte. Die geplanten Anbindungen mit einer Gesamtinvestition von 2,9 Milliarden Euro verbinden demnach eine Reihe von Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee mit dem Stromnetz an Land.

