Berlin (AFP) Wegen des Streits um die steuerliche Gleichstellung Homosexueller will die Koalition das Jahressteuergesetz anders als geplant umsetzen. Darauf habe sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit den Finanzpolitikern von Union und FDP verständigt, bestätigten Unionsfraktionskreise am Mittwoch einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Den Angaben zufolge sollen Elemente des Gesetzes nun als Einzelgesetze oder integriert in andere Gesetze neu in den Bundestag eingebracht werden.

