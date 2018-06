Berlin (AFP) Der Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten deutscher Unternehmen hat sich im vergangenen Jahr nur minimal erhöht. Gegenüber dem Jahr 2011 gab es in den 200 umsatzstärksten deutschen Unternehmen lediglich elf Frauen mehr in den Vorstandsetagen, wie aus dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Etwas mehr Dynamik zeigten nur die 30 Dax-Konzerne mit einer Verdoppelung des Frauenanteils.

