München (AFP) In den Rathäusern Bayerns liegen ab Donnerstag die Unterschriftenlisten für ein Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren aus. Ein Bündnis aus Freien Wählern, SPD, Grünen, anderen Parteien sowie Gewerkschaften hat dann zwei Wochen Zeit, um die nötigen 940.000 Unterschriften zu sammeln, mit denen ein Volksentscheid und damit eine verbindliche Entscheidung der Wähler über die Studiengebühren erzwungen werden kann. So oder so dürfte die Abgabe fallen - nur die FDP in Bayern hält noch an ihr fest.

