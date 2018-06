Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will bei seinem Bundestag am 24. und 25. Oktober in Nürnberg eine Grundsatzentscheidung über den Bau eines Leistungszentrums fällen. Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff bestätigte diese Absicht der Bild-Zeitung und erhöhte gleichzeitig den Druck auf die Entscheidungsträger. "Das Leistungszentrum ist eine absolute Notwendigkeit. Nach dem WM-Titel 1990 haben wir uns zu sehr auf dem Erfolg ausgeruht und zehn Jahre darunter gelitten. Das darf uns nie mehr passieren", sagte der Europameister von 1996.

Sollte das Zentrum gebaut werden, gibt es mehrere Bewerber für den Standort. Frankfurt/Main, Köln, Duisburg, Hamburg und München haben ihr Interesse bekundet. DFB-Sportdirektor Robin Dutt erarbeitet derzeit ein Konzept, das dem Präsidium vorgelegt werden soll. Die Baukosten des Zentrums sollen bei 40 Millionen Euro liegen.