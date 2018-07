Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich vier Tage vor Beginn des Rückrundenauftaktes beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky und Liga total!) in ordentlicher Verfassung präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink gewann am Mittwoch ohne Mittelfeld-Star Rafael van der Vaart ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen den Zweitligisten Hertha BSC mit 2:1 (2:0). Marcus Berg machte mit einem Doppelpack (20. und 26.) bereits in der ersten Hälfte alles klar, Hany Mukhtar (53.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Van der Vaart konnte nach überstandener Zerrung am Vormittag zwar das komplette Training mit der Mannschaft absolvieren, wurde für den abschließenden Bundesliga-Test gegen Hertha aber noch geschont. "Das Risiko, dass sich Rafa erneut verletzt, wäre zu hoch gewesen", sagte Fink.