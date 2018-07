London (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz in der Londoner Innenstadt sind nach Polizeiangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte der Helikopter am Mittwochmorgen ab, nachdem er mit einem Kran kollidiert war. Löschzüge und Polizei waren am Unglücksort in der Nähe der Themse in Vauxhall im Einsatz, eine große Rauchwolke war zu sehen.

