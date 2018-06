Sevilla (SID) - Neben Deutschland haben sich auch der dreimalige Weltmeister Russland und Mazedonien bei der Handball-WM in Spanien am Mittwoch für das Achtelfinale qualifiziert. Den Russen und Mazedoniern genügte in der Gruppe B in Sevilla im direkten Duell ein 29:29 (16:13), um mit jeweils 5:3-Punkten vorzeitig in die K.o.-Runde einzuziehen. Der mazedonische Superstar Kiril Lazarov erzielte zehn Treffer.

Der bereits zuvor für das Achtelfinale qualifizierte Europameister Dänemark (8:0 Zähler) sicherte sich derweil durch ein beeindruckendes 36:28 (16:13) gegen den Olympia-Fünften Island den Gruppensieg. Die Isländer benötigen am Freitag gegen den künftigen WM-Gastgeber Katar einen Punkt, um die Runde der besten 16 Mannschaften zu erreichen. Katar wahrte seine Achtelfinalchance durch ein 31:23 (16:9) gegen Chile.

In der deutschen Gruppe A bleibt Titelverteidiger Frankreich das Maß aller Dinge. Der Olympiasieger feierte beim 35:23 (19:6) gegen Panamerikameister Argentinien (2:6) in Granollers den vierten Sieg im vierten Spiel. Bester Werfer der Franzosen war Samuel Honrubia (7 Tore).

Tunesien hat hingegen den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Afrikameister unterlag Brasilien mit 22:27 (11:13). Ohne ihren verletzten Rückraumspieler Amine Bannour (Fingerbruch) präsentierte sich das Team um den zukünftigen Kieler Wael Jallouz in schwacher Form und war im Vergleich zum 25:23-Sieg gegen die deutsche Mannschaft am vergangenen Wochenende nicht wiederzuerkennen. Brasilien hat nun genau wie die Nordafrikaner 4:4-Punkte auf dem Konto.

Insgesamt stehen in Deutschland, Olympiasieger Frankreich, Dänemark, Vize-Europameister Serbien, Gastgeber Spanien, Ex-Weltmeister Kroatien, Slowenien, Russland und Mazedonien neun Achtelfinalisten fest.