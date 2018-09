Berlin (dpa) - Deutschland wird sich in Kürze am internationalen Militäreinsatz gegen islamistische Rebellen in Mali beteiligen - zunächst allerdings nur mit zwei Transportflugzeugen.

Die beiden Maschinen des Typs Transall sollen Soldaten aus anderen afrikanischen Ländern in Malis Hauptstadt Bamako bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte am Mittwoch an, dies werde «sehr kurzfristig» geschehen. Dem Kampfgebiet sollen die zwei Bundeswehr-Transporter fernbleiben. Direkte Unterstützung der französischen Truppen leistet Deutschland zunächst nicht. Frankreichs Präsident François Hollande zeigte sich dennoch «vollauf zufrieden».

Neben der logistischen Hilfe will die Bundesregierung auch Ausbilder für die Armee des westafrikanischen Landes stellen. An diesem Donnerstag wollen die EU-Außenminister darüber beraten. In Mali wehrt sich die Zentralregierung gegen den Vormarsch islamistischer Rebellen aus dem Norden des Landes. Seit vergangener Woche wird sie von Truppen aus Frankreich unterstützt. Die westafrikanische Union Ecowas will sich ebenfalls beteiligen.

Der neue Bundeswehr-Einsatz könnte noch in dieser Woche anlaufen. Merkel begründete ihn damit, dass der islamistische Terrorismus in Afrika auch für Europa eine Bedrohung sei. «Ich glaube, dass wir hier unter einem hohen Zeitdruck stehen», sagte sie nach einem Treffen mit dem Ecowas-Vorsitzenden Allasane Ouattara, dem Präsidenten der Elfenbeinküste.

Den Bundestag will die Regierung derzeit nicht über den Einsatz abstimmen lassen, weil sie von keiner Verwicklung der Soldaten in Kampfhandlungen ausgeht. Den Einsatz von Kampftruppen schließt Berlin strikt aus.

Wie viele deutsche Soldaten genau entsandt werden, ist unklar. Normalerweise besteht eine Transall-Besatzung aus sechs Soldaten. Zwischenzeitlich hatte die Bundesregierung die Verlegung von insgesamt fünf Flugzeugen nach Afrika geprüft. Belgien stellt zwei Transportflugzeuge und zwei Rettungshubschrauber mit 80 Soldaten.

Paris hatte auch Unterstützung für die französischen Truppen angefragt. Jetzt soll die Bundeswehr zunächst aber nur afrikanische Soldaten transportieren. Merkel sagte dazu, die Anfrage Frankreichs sei «sehr breit gefächert» gewesen. Deutschland sei schon in anderen Weltregionen wie Afghanistan stark engagiert. Hollande sagte der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag) dazu: «Wir haben von der Bundesregierung nicht mehr erwartet, als jetzt angeboten wird.»

Ursprünglich hatte die Bundesregierung nach Angaben von Verteidigungsexperten aus dem Bundestag die Entsendung von insgesamt fünf Flugzeugen geprüft, darunter zwei Transall-Maschinen mit einer Ausstattung für medizinische Versorgung. Diese beiden Flieger hätten möglicherweise aber im Kampfgebiet zum Einsatz kommen müssen oder zumindest in dessen Nähe. Dafür wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bundestagsmandat nötig gewesen. Die fünfte Maschine - ein Airbus A310 - war nach Angaben aus dem Verteidigungsausschuss wegen des Afghanistan-Einsatzes offenbar nicht verfügbar.

Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) machte klar, dass Deutschland zu weiteren Hilfsleistungen grundsätzlich bereit ist. «Wenn sich die Lage ändert, in Bamako oder durch andere Umstände, dann werden wir unverzüglich konsultieren und erforderlichenfalls auch ein Mandat (im Bundestag) anstreben.» Falls sich Deutschland an der EU-Ausbildungsmission beteiligen sollte, müsste dies ohnehin vom Bundestag gebilligt werden. «Dann können auch alle weiteren Fragen rund um das Thema Lufttransport erörtert werden.»

Die Bundeswehr verfügt über 60 Transall-Flugzeuge, die mit besonderen Schutzvorrichtungen für den Personentransport ausgestattet sind. Sieben davon sind derzeit in Afghanistan im Einsatz. Die Ecowas-Mitglieder planen die Aufstellung einer rund 3300 Mann starken Kampftruppe, um zusammen mit Frankreich den Norden Malis von islamistischen Rebellen zu befreien. Paris will nach Medienberichten bis zu 2500 Soldaten nach Mali schicken.

Auswärtiges Amt zu Mali