Berlin (dpa) - Die SPD hat Kanzlerin Angela Merkel eine schlechte Informationspolitik und Zögerlichkeit beim Einsatz gegen islamistische Rebellen in Mali vorgeworfen. Wie immer tauche die Kanzlerin in solchen Prozessen eher ab, wartet hin und erkläre nicht, sagte SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold der «Rheinischen Post». Es müsse jetzt darum gehen, der deutschen Gesellschaft mit fünf, sechs guten Argumenten das Engagement in Afrika zu erläutern. Dass Merkel dies nicht tue, sei «ein ganz großes Versäumnis und auch eine vertane Chance.

