Berlin (dpa) - Ein Mann hat in einem Imbiss im Berliner Stadtteil Neukölln seine ehemalige Freundin und deren Schwester erschossen. Der 45-Jährige war von seiner Partnerin verlassen worden und hatte ihr mit dem Tod gedroht, wenn sie nicht zurückkommt. Die Polizei konnte den Mann kurz nach den Schüssen festnehmen. Die Exfreundin war noch am Tatort gestorben. Ihre Schwester wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Sie starb dort aber später an den Schusswunden.

