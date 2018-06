Mainz (dpa) - Deutschlands dienstältester Ministerpräsident Kurt Beck hat nach 18 Jahren offiziell sein Amt niedergelegt. Der rheinland-pfälzische Regierungschef bedankte sich im Landtag in Mainz bei seinen Wegbegleitern in Landtag, Regierung und Gesellschaft. Beck räumte selbstkritisch ein: «Wer arbeitet, macht auch Fehler.» Zum Abschied Becks und zur Wahl von Malu Dreyer als Nachfolgerin kamen auch die Familien der beiden SPD-Politiker. Beck wurde im Landtag mit langem Applaus gewürdigt. Wird diee 51 Jahre alte Dreyer gewählt, dann ist sie die derzeit vierte Ministerpräsidentin in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.