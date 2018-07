Berlin (dpa) - Mit einem personellen Neuanfang will der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft einen Weg aus der Krise des künftigen Hauptstadtflughafens finden. Das Kontrollgremium will dazu in einer Sondersitzung Entscheidungen treffen. Flughafenchef Rainer Schwarz soll nach vier abgesagten Eröffnungsterminen abgelöst und seinem Nachfolger ein Finanzfachmann an die Seite gestellt werden. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck übernimmt voraussichtlich den Vorsitz des Kontrollgremiums vom Berliner Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit.

