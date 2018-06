Frankfurt (dpa) - Dem Musiker Jermaine Jackson fehlt am meisten das «wunderschöne Lächeln» seines gestorbenen Bruders Michael. «Wir sind immer noch bei der Trauerarbeit, wir vermissen Michael genau so wie die Fans», sagte der 58-jährige Sänger in einem Interview der «Frankfurter Rundschau».

Die neue Tour der Jackson-Brüder, die einst zusammen mit Michael als Jackson Five Furore machten, habe daher auch etwas Heilendes. Die Show sei ein Tribut an ihn, sagte Jermaine Jackson. «Es gibt Bilder von ihm zu sehen, und wir bringen einige seiner Solo-Hits auf die Bühne.» Michael Jackson starb 2009, nachdem sein Leibarzt ihm ein Narkosepräparat als Schlafmittel gegeben hatte.