Obama will Sturmgewehre verbieten - New York verschärft Waffengesetz

Washington (dpa) - Einen Monat nach dem Schulmassaker von Newtown erhöht US-Präsident Barack Obama in der Debatte um schärfere Waffengesetze den Druck: Am Mittwochmittag (Ortszeit) will er einen umfassenden Maßnahmen-Katalog präsentieren und sich dabei Medienberichten zufolge auch für ein Verkaufsverbot von Sturmgewehren aussprechen. Eine Zustimmung des Kongresses gilt jedoch als fraglich. Der Bundesstaat New York preschte am Dienstag vor und reformierte sein Waffengesetz zum schärfsten aller US-Staaten.

Französische Bodentruppen auf dem Weg in den Norden Malis

Paris (dpa) - Bei ihrem Einsatz gegen islamistische Rebellen im westafrikanischen Mali rücken französische Bodentruppen in Richtung Norden vor. Etwa 30 Panzer, die erst wenige Stunden zuvor aus der Elfenbeinküste eingetroffen waren, hätten am späten Dienstagnachmittag die Hauptstadt Bamako in nördlicher Richtung verlassen, meldete der französische Auslandssender RFI in der Nacht zum Mittwoch. Außerdem wollten französische und malische Verbände die von den Rebellen gehaltene Stadt Diabali im Zentrum des Landes zurückerobern.

Malu Dreyer stellt sich zur Wahl als Ministerpräsidentin

Mainz (dpa) - Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer will sich heute in Mainz zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Der bisherige Regierungschef Kurt Beck gibt sein Amt nach mehr als 18 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ab. Dreyer muss bei der Wahl im Landtag mindestens 51 der 101 Stimmen bekommen - die rot-grüne Koalition hat 60 Sitze. Wird sie gewählt, ist sie die vierte Ministerpräsidentin in Deutschland. Beck soll am Nachmittag feierlich verabschiedet werden.

Städte- und Gemeindebund schlägt größere Kita-Gruppen vor

Berlin (dpa) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Vergrößerung der Kita-Gruppen ins Gespräch gebracht, um den zum 1. August geltenden Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung erfüllen zu können. Vor allem in den Städten fehlten Kita-Plätze für die Ein- bis Dreijährigen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der «Passauer Neuen Presse». Aber auch in ländlichen Gebieten könne es Mangel gebe. Um die erwarteten Engpässe zu beheben, hilft nach Ansicht von Landsberg kurzfristig nur der Ausbau der Tagesmütter-Betreuung. «Eine Vergrößerung der Gruppen ist eine Möglichkeit, wenn Hilfskräfte wie Bundesfreiwillige eingebunden werden», sagte er.

Jede dritte Klinik in den roten Zahlen

Berlin (dpa) - Eine von drei Kliniken in Deutschland hat zuletzt rote Zahlen geschrieben. Verluste gab es nach den jüngsten Zahlen im Jahr 2011 bei genau 31 Prozent der Häuser. Das ist das Ergebnis des neuen Krankenhaus Barometers des Deutschen Krankenhausinstituts, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin vorliegt. Im Jahr davor wiesen nur 21 Prozent der Häuser einen Jahresfehlbetrag auf. Insgesamt habe sich die wirtschaftliche Lage in den deutschen Krankenhäusern in den letzten beiden Jahren spürbar verschlechtert, teilte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ergänzend mit.

Organspendeskandal: Unionsfraktionsvize für Gesetzesreform

Berlin (dpa) - Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johannes Singhammer hat angesichts der Skandale bei der Vergabe von Spenderorganen gesetzliche Änderungen gefordert. Der CSU-Politiker verlangte in der «Berliner Zeitung», die Zahl der Transplantationszentren per Gesetz zu verringern, Bonuszahlungen an Chirurgen zu verbieten und dem Staat mehr Einfluss bei den Kriterien für die Verteilung von Spenderorganen zu geben. In mehreren Transplantationszentren, unter anderem in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig, sollen Ärzte jahrelang Krankenakten ihrer Patienten gefälscht haben, damit diese schneller ein Spenderorgan bekommen.