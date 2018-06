Berlin (dpa) - Berlin (dpa) - Der angeschlagene FDP-Chef Philipp Rösler sieht die Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag nicht als Abstimmung über sein politisches Schicksal. Bei der Niedersachsen-Wahl gehe es um Niedersachsen. Er stehe dort nicht zur Wahl, sagte Rösler der Zeitung «Die Welt». «Es geht nicht um mich.» Im Wahlkampf spüre er großen Zuspruch, betonte der aus Niedersachsen stammende FDP-Chef. Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Christian Lindner rechnet am kommenden Wahlsonntag mit 6,5 Prozent für seine Partei.

