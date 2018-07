Mainz (dpa) - Die frisch gewählte rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will in ihre politische Arbeit auch die CDU-Opposition einbinden. «Ich will Sie einladen, dass wir vor allem miteinander reden», sagte Dreyer nach ihrer Wahl im Landtag in Mainz.

«Schließlich geht es um das eine Ziel: das Wohlergehen aller Bürger.» Die 51-Jährige betonte in ihrer kurzen Rede: «Lassen Sie uns ein Rheinland-Pfalz gestalten, in dem das Gemeinwohl groß geschrieben wird.» Die bisherige Sozialministerin war zuvor zur Nachfolgerin von Kurt Beck gewählt worden, der aus gesundheitlichen Gründen geht.

Dreyer leidet an Multipler Sklerose (MS), einer entzündlichen Erkrankung des Nervensystems. Während ihrer Vereidigung zur ersten Regierungschefin des Landes und ihrer Rede stand sie aber im Landtag. «Das ist ein sehr bewegender Moment für mich persönlich», sagte Dreyer. Das gelte auch für ihren Mann und dessen Kinder. Sie grüßte ihre Familie und Freunde. «Eure Zuneigung gibt mir Kraft.» Nach der Sitzung wurde sie im Rollstuhl aus dem Landtag gefahren. Im Landtag wurde auch der neue Sozialminister Alexander Schweitzer vereidigt. Er war bisher SPD-Generalsekretär.

Malu Dreyer