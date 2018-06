Melbourne (SID) - Angelique Kerber und Julia Görges haben problemlos die dritte Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. Die Weltranglistenfünfte Kerber aus Kiel besiegte Lucie Hradecka (Tschechien) mit 6:3, 6:1. Nach 69 Minuten verwandelte Kerber den zweiten Matchball mit ihrem ersten Ass und ließ sich von den zahlreichen deutschen Fans in der Margaret-Court-Arena feiern.

Unmittelbar danach hatte die letztjährige Achtelfinalistin Görges ebenfalls kaum Probleme, um das 6:3, 6:2 gegen Romina Oprandi (Schweiz) unter Dach und Fach zu bringen. Die an Position 18 gesetzte Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe benötigte 64 Minuten für den Einzug in die dritte Runde, in der sie am Freitag auf Jie Zheng trifft. Die Chinesin besiegte überraschend die australische Volksheldin Samantha Stosur mit 6:4, 1:6, 7:5. Kerber bekommt es an ihrem 25. Geburtstag am Freitag mit der amerikanischen Qualifikantin Madison Keys zu tun.

Kerber indes ist ausgerechnet bei ihrem Lieblings-Grand-Slam in Melbourne bislang noch nie über die dritte Runde hinausgekommen. Bei den US Open (2011) und in Wimbledon (2012) stand die Linkshänderin bereits im Halbfinale, bei den French Open (2012) im Viertelfinale. "Ich habe viel Selbstvertrauen vom letzten Jahr. Aber ich merke auch den Druck. Es wird erwartet, dass ich in die zweite Woche komme. Trotzdem versuche ich, das alles hier zu genießen", sagte "Angie".

Gegen die 27-jährige Hradecka, die Doppelsiegerin der French Open 2011, hatte Kerber nur zur Beginn des Matches Probleme und musste gleich in ihrem ersten Aufschlagspiel vier Breakbälle abwehren. Allein die ersten drei Spiele des zunächst von vielen leichten Fehlern geprägten Duells dauerten knapp 30 Minuten.

Danach besann sich Kerber aber auf ihre Stärken und profitierte auch von der Rückhandschwäche Hradeckas. Insgesamt nutzte die Fed-Cup-Spielerin 6 ihrer 15 Breakchancen.