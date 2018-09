Paris (dpa) - Die islamistischen Entführer ausländischer Ölarbeiter in Algerien fordern ein Ende des französischen Militäreinsatzes in Mali. Das berichtete die mauretanische Nachrichtenagentur ANI. Die Brigade der Al-Kaida im islamischen Maghreb behauptet, 41 Ausländer in ihrer Gewalt gebracht zu haben, darunter sieben Amerikaner, zwei Franzosen und zwei Briten. Das Kommando wirft Algerien vor, sich mit Frankreich gegen die Muslime in Mali verschworen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.