Paris (dpa) - Die Terrorgruppe, die im Osten Algeriens Dutzende Ausländer als Geiseln festhält, wird nach Angaben des algerischen Innenministers von dem einäugigen Islamisten Moktar Belmoktar angeführt. Es handele sich um etwa 20 bewaffnete Männer, die aus Algerien stammten, sagte Innenminister Dahou Ould Kablia. Sicherheitskräfte hätten das Gasfeld In Amenas, das die Islamisten am Morgen überfallen hatten, inzwischen umstellt. Die Geiseln seien in einem Teil des Geländes zusammengetrieben worden. Belmoktar gilt als mutmaßlicher Al-Kaida-Chef im Sahara-Gebiet.

