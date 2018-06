London (dpa) - Bei einem Hubschrauberabsturz in der Londoner Innenstadt sind zwei Menschen getötet worden. Das gab die Polizeibehörde Scotland Yard bekannt. Vermutlich handelt es sich um die Besatzung des Helikopters. Zwei weitere Menschen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Absturz ereignete sich mitten in der morgendlichen Stoßzeit, nahe dem Bahnhof Vauxhall. Der Bahnhof wurde umgehend gesperrt, Straßen gesperrt und Häuser evakuiert. Der Helikopter war gegen einen Kran geprallt, der auf einem Hochhauskomplex am Südufer der Themse stand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.