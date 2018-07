London (dpa) - Ein Knall so laut wie eine Bombe, dann eine riesige schwarze Rauchwolke: Ein Hubschrauberabsturz im Londoner Zentrum hat am Mittwoch die Stadt in Schock versetzt.

Zwei Menschen kamen bei dem Unglück mitten im Berufsverkehr am Morgen ums Leben, darunter der Pilot, wie die Polizei bestätigte. Am Boden starb ein Passant. Neun Menschen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein Autofahrer konnte aus seinem brennenden Wagen gerettet werden. Der Helikopter war gegen einen Kran geknallt, der nahe dem belebten Bahnhof Vauxhall am Südufer der Themse auf einem Hochhaus stand.

Anschließend war ein Feuer ausgebrochen, eine dichte Rauchwolke stieg auf. Am späten Vormittag war das Feuer gelöscht. Von den neun Verletzten konnten vier direkt am Unfallort versorgt werden. Weitere fünf wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls waren am Mittwoch zunächst unklar. Nach Angaben des Betreibers hatte der Hubschrauberpilot wegen schlechter Sicht und diesigen Wetters um eine Umleitung gebeten. Er war auf dem Weg von Redhill in der Grafschaft Surrey nach Elstree in Hertfordshire. Seine Route entsprach dem Flugplan. Doch als er versuchte, sie zu ändern, rammte der Helikopter den Kran, stürzte ab und explodierte. Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gab es nicht. In der Nähe des Unglücksortes befindet sich die Zentrale des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.

Teile des Krans hingen am Mittwoch weiter auf dem Hochhaus und mussten von den Rettungskräften abgesichert werden. Der Bahnhof und Straßen in der Umgebung wurden gesperrt, teilweise wurden Häuser evakuiert. Die Feuerwehr war mit sechs Rettungswagen vor Ort, fast 90 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Zur Zeit des Absturzes waren Hunderte Menschen in der Umgebung unterwegs. Sie lieferten zahlreiche Augenzeugenberichte und Handy-Videos sowie Fotos und berichteten von einem explosionsartigen Knall. Menschen schrien um Hilfe und flüchteten. «Als ich die Explosion hörte - es war wie ein kleines Erdbeben», sagte eine Anwohnerin dem Sender Sky News. Der britische Premierminister David Cameron sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Das Hochhaus, auf dem der Kran stand, gehört zu einem luxuriösen Wohnhauskomplex. Das 51 Stockwerke hohe Gebäude soll in diesem Jahr fertig werden. Im nahen Stadtteil Battersea gibt es einen Hubschrauber-Landeplatz. Bei dem Helikopter handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Maschine des Typs Augusta AW 109.

