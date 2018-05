New York (AFP) Einen Monat nach dem blutigen Amoklauf an einer US-Grundschule hat der Bundesstaat New York ein schärferes Waffengesetz erhalten. Nach dem Senat votierte auch das Abgeordnetenhaus am Dienstag (Ortszeit) für die verschärften Bestimmungen. Der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo, der das Gesetz eingebracht hatte, begrüßte die Entscheidung, die mit 104 zu 43 Stimmen fiel. "Ich bin heute stolz, ein New Yorker zu sein", sagte er, als er das neue Gesetz unterzeichnete.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.