Berlin (dpa) - In Berlin beginnt heute die 78. Ausgabe der weltgrößten Agrarmesse Grüne Woche. Zehn Tage lang zeigen 1630 Aussteller aus 67 Ländern Produkte und Trends aus Landwirtschaft, Ernährungsindustrie und Gartenbau.

Bundesagrarministerin Ilse Aigner (CSU) gibt am Abend den Startschuss zu der Schau, zu der die Veranstalter bis zum 27. Januar mehr als 400 000 Besucher erwarten.

Die Branche zeigt sich vor ihrem Jahresauftakt optimistisch. Anders als in manchen Vorjahren beherrscht kein Lebensmittelskandal die Debatten. Deutsche Produkte finden in Europa und darüber hinaus immer mehr Abnehmer, der Export treibt die Umsätze in die Höhe. Höhere Kosten für Rohstoffe, Löhne und Energie machen Lebensmittel nach Branchenerwartungen in diesem Jahr teurer.

Grüne Woche

