Bamberg (SID) - Die Brose Baskets Bamberg haben die nächste Enttäuschung in der Euroleague erlebt. In der Top-16-Runde kassierte der deutsche Basketball-Meister nach einer schwachen Vorstellung in der zweiten Hälfte beim 76:94 (46:47) gegen Anadolu Istanbul die vierte Niederlage im vierten Spiel. Bamberg ist in der Gruppe E weiterhin Vorletzter vor Alba Berlin.

Durch die klare Niederlage gegen die Türken steht gleichzeitig fest, dass es erst in der kommenden Woche den ersten Sieg einer deutschen Mannschaft in der Zwischenrunde des bedeutendsten Europapokalwettbewerbs geben wird. Am Donnerstag (20.30 Uhr) erwartet Berlin den Double-Gewinner aus Bamberg.

Bamberg ließ den 13-maligen türkischen Champion aus Istanbul im dritten Viertel bis auf sechs Punkte davonziehen, im Schlussabschnitt bauten die Gäste den Vorsprung weiter aus. Der Bundesligist hatte in der mit 6800 Zuschauern ausverkauften "Frankenhölle" nichts mehr zuzusetzen.

Bester Werfer im Team von Trainer Chris Fleming war einmal mehr Bostjan Nachbar mit 19 Punkten. Auch Sergerio Gipson (16) und Maik Zirbes (15) trafen zweistellig.

Nach vier von 14 Spieltagen könnte die Bilanz der beiden deutschen Vertreter nicht schlechter sein. Die jeweils vier besten Teams der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.