Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition will ihre umstrittenen Gesetzespläne zum Datenschutz am Arbeitsplatz noch einmal überdenken. In Union und FDP wurde ein Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» bestätigt, wonach sich die Fraktionschefs Volker Kauder und Rainer Brüderle zu einem Gespräch darüber treffen wollen. Dem Vernehmen nach ist dafür die letzte Januarwoche geplant. Die Pläne sehen unter anderem ein Verbot der heimlichen Videoüberwachung am Arbeitsplatz vor. Offene Überwachung soll aber erleichtert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.