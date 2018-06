München (AFP) Die Mutter von Pola Kinski hat nach eigenen Worten nie etwas vom sexuellen Missbrauch ihrer Tochter durch deren Vater Klaus Kinski mitbekommen. "Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, dass Klaus dem Kind so etwas antun würde. Sie hat uns nie ein Wort davon erzählt, was sie bei Klaus erlebt hat", sagte Gislint B. der Illustrierten "Bunte". Sie habe "keine Ahnung" davon gehabt, dass der Schauspieler sich an seiner Tochter verging.

