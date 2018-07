Paris (AFP) Indien könnte bis zu 189 französische Rafale-Kampfflugzeuge bestellen - 63 mehr als bisher geplant. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus unterrichteten Kreisen in Paris. Den Angaben zufolge wurde diese Zahl beim Besuch des indischen Außenministers Salman Khurshid in Paris in der vergangenen Woche genannt. "Derzeit umfasst der Vertrag, über den verhandelt wird, 126 Flugzeuge", hieß es weiter. "Es gibt eine Option für den Kauf von 63 zusätzlichen Maschinen, für die ein gesonderter Vertrag unterzeichnet werden dürfte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.