Mainz (SID) - Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben mit Vertretern der Anhänger die Fan-Auseinandersetzung rund um den Protest gegen das Sicherheitskonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Hinrunden-Ende aufgearbeitet. "Für uns als Verein ist die Unterstützung durch alle Fangruppen wichtig. Dazu zählen wir die Ultra-Szene und die aktiven Fans gleichermaßen wie die nicht organisierten Fans", sagte Manager Christian Heidel, dessen Klub am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) in die Rückrunde startet: "Gemeinsam richten wir jetzt den Blick nach vorne, freuen uns auf eine sehr spannende Rückrunde und die bedingungslose Unterstützung unserer Mannschaft durch alle Fans im Heimspiel am Samstag."

Während des letzten Hinrunden-Spiels am 15. Dezember gegen den VfB Stuttgart (3:1) war es zu Streit innerhalb des Mainzer Fanlagers gekommen. Dabei beschimpften sich die Ultras und die anderen Fans gegenseitig. Bei dem Treffen zwischen Klub und Fan-Vertretern in den Räumen des FSV-Fanprojekts im Haus der Jugend äußerten die verschiedenen Gruppierungen nun den Wunsch zum Schulterschluss.

"Wir haben in Mainz schon immer den Dialog mit allen Fangruppen gepflegt, gerade auch in der Phase der Fanproteste im Zuge der Diskussion um das Sicherheitspapier", sagte Heidel: "Trotzdem ist es während des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart kurz vor Weihnachten zu Irritationen zwischen der Ultra-Szene, anderen Fangruppen und dem Verein gekommen, die sich anschließend auch in den Medien fortsetzten. Diese Irritationen haben wir in unserem gemeinsamen Gespräch ausgeräumt."