Stuttgart (SID) - Trainer Bruno Labbadia hat in Sachen Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart weiter keine Eile. "Für mich wäre auch der 19. Mai kein Problem", sagte der Coach zwei Tage vor dem Rückrundenstart mit dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). Der Klub drängt auf eine Entscheidung noch im Januar, laut Labbadia sind aber "noch Dinge zu besprechen". Welche das sind, sagte er nicht.

Labbadia legte allerdings Wert darauf, dass es derzeit "keine Pokerei" gebe und er auch keinen langfristigen Vertrag gefordert habe. Die Schwaben wollen Labbadia, dessen Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, dem Vernehmen nach für zwei weitere Jahre binden. "Der Verein hat mir klar gemacht, wie der weitere Weg aussieht", sagte Labbadia. Das beinhaltete aber wohl auch, dass der Klub auch künftig zu keinen großen finanziellen Sprüngen in der Lage sein wird - für Labbadia ein Grund, zu zögern.

"Ich glaube nicht, dass er zögert", betonte Sportdirektor Fredi Bobic jedoch: "Wir haben einen klaren Zeitplan, wir treiben das in den nächsten Tagen weiter voran." Möglicherweise hilft Labbadia bei der Entscheidungsfindung das Vorhaben des Klubs, ihm für die zweite Halbserie einen Stürmer zu spendieren. Bobic ließ durchblicken, dass in dieser Angelegenheit "in den nächsten Tagen noch was passiert".