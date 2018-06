Rom (SID) - Fußball-Nationalstürmer Miroslav Klose wird Lazio Rom im Serie-A-Spiel gegen US Palermo am Samstag fehlen. Der 34-Jährige leidet nach Angaben der Gazzetta dello Sport an Muskelproblemen im linken Oberschenkel. Im Hinspiel des Pokal-Halbfinals am Dienstag gegen Meister und Serie-A-Spitzenreiter Juventus Turin soll der deutsche Nationalstürmer dem Tabellenzweiten wieder zur Verfügung stehen. Klose wird am Samstag voraussichtlich von Stürmer Sergio Floccari ersetzt werden. Mit zehn Liga-Treffern ist Klose bislang Lazios erfolgreichster Torjäger in dieser Saison.